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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Дефенса и Хустисия
Бельграно - Дефенса и Хустисия: обзор матча 03 ноября 2024
Бельграно
03.11.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Дефенса и Хустисия
65'
F. Jara
50'
A. Osorio
87'
A. Molinas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Дефенса и Хустисия
90'
+2
Замена
️️️️
A. Molinas
87'
ГОЛ! 1:2!
A. Molinas
Замена
G. Heredia
️️️️
Э. Ролон
83'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
F. González Metilli
78'
Замена
J. Lucco
️️️️
J. Velázquez
78'
76'
Желтая карточка
Х. Мирителло
Желтая карточка
A. Leguizamón
73'
69'
Замена
Х. Мирителло
️️️️
A. Osorio
69'
Замена
M. Ramírez
️️️️
K. Lopez
ГОЛ! 1:1!
F. Jara
65'
Желтая карточка
J. Velázquez
62'
Замена
Б. Рейна
️️️️
L. Menossi
59'
59'
Замена
B. Schamine
️️️️
С. Перес
50'
ГОЛ! 0:1!
A. Osorio
46'
Замена
R. Bogarín
️️️️
G. Alanis
34'
Желтая карточка
С. Перес
24'
Желтая карточка
A. Soto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
4-3-3
1
2
37
Тройло
33
28
35
Ролон
5
53
29
22
11
4-4-2
25
15
Рамос Минго
33
27
28
8
Перес
30
17
15
24
10
35
Ролон
34
34
35
Ролон
11
19
Киньон
19
Киньон
11
5
77
Рейна
77
Рейна
5
53
26
26
53
17
28
28
17
8
Перес
28
28
8
Перес
30
16
16
30
24
9
Мирителло
9
Мирителло
24
Остались в запасе
Бельграно
Дефенса и Хустисия
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Бельграно - Дефенса и Хустисия
2
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
12
Офсайды
8
0
Количество передач
341
450
Сейвы
6
5
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.29
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
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