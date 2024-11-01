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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Индепендьенте Ривадавия
Эстудиантес - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 01 ноября 2024
Эстудиантес
01.11.2024, пятница, 01:00
Аргентина. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
9'
Х. Соса (П)
37'
F. Romero (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Индепендьенте Ривадавия
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Х. Соса
87'
82'
Замена
M. Ruiz Díaz
️️️️
T. Ostchega
73'
Замена
F. Milo
️️️️
L. Sequeira
73'
Замена
A. Mulet
️️️️
D. Ruben Tonetto
Замена
E. Cetré
️️️️
А. Маньома
71'
65'
Замена
G. Ríos
️️️️
V. Ramis
Замена
L. Giménez
️️️️
B. Kociubinski
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
F. Romero
Желтая карточка
E. Meza
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Соса
9'
8'
Желтая карточка
I. Villalba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
20
Eric Meza
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
5
Franco Romero
(К)
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
3-1-5-1
21
20
13
37
8
Невес
52
25
Аскасибар
14
Маньома
7
Соса
32
Родригес
17
4-4-2
33
42
16
20
Бургос
40
15
77
11
5
22
7
7
Соса
15
Арсамендия
15
Арсамендия
7
Соса
14
Маньома
18
18
14
Маньома
52
20
20
52
77
25
25
77
16
21
21
16
11
32
32
11
7
11
11
7
Остались в запасе
Эстудиантес
Индепендьенте Ривадавия
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Эстудиантес - Индепендьенте Ривадавия
1
1
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
1
Количество передач
496
280
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
57
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.83
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Gimenez, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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