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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба - Сан-Лоренсо: обзор матча 02 ноября 2024
Сентраль Кордоба
02.11.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 20 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Лоренсо
41'
E. Cerutti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Сан-Лоренсо
84'
Замена
E. Irala
️️️️
И. Муньяин
80'
Желтая карточка
А. Вомбергар
Замена
A. Morales
️️️️
L. Varaldo
74'
Замена
J. Goméz
️️️️
R. Barrios
74'
Замена
E. Cabrera
️️️️
M. Benítez
67'
Замена
F. Cabral
️️️️
A. Segovia
67'
65'
Замена
N. Bustos
️️️️
A. Cuello
65'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
E. Cerutti
65'
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
41'
ГОЛ! 0:1!
E. Cerutti
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
L. Abascia
32'
Желтая карточка
R. Atencio
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
8
Fabricio López
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
9
Alexis Cuello
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Сентраль Кордоба
25
Javier Vallejos
ВР
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
José Goméz
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Elías Cabrera
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
80
Matias Reali
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
4-2-4
1
13
36
23
2
32
25
Флорентин
7
9
19
37
3-1-2-1-3
32
8
37
Кампи
3
5
Ремеди
29
15
10
Муньяин
14
7
9
13
13
13
13
7
22
22
7
9
18
18
9
37
29
29
37
29
28
28
29
10
Муньяин
5
5
10
Муньяин
7
29
Вомбергар
29
Вомбергар
7
9
19
19
9
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Сан-Лоренсо
25
Javier Vallejos
ВР
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
20
Facundo Altamirano
ВР
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
80
Matias Reali
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
25
Javier Vallejos
ВР
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
80
Matias Reali
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Сентраль Кордоба - Сан-Лоренсо
2
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
8
Офсайды
1
2
Количество передач
470
296
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.2
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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