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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Тигре
Тальерес де Кордоба - Тигре: обзор матча 28 октября 2024
Тальерес де Кордоба
28.10.2024, понедельник, 04:15
Аргентина. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Тигре
52'
C. Tarragona
80'
E. Forclaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Тигре
Замена
S. Martínez
️️️️
U. Ortegoza
88'
Замена
F. Girotti
️️️️
V. Depietri
87'
84'
Замена
G. Nardelli
️️️️
Р. Ариас
80'
ГОЛ! 1:1!
E. Forclaz
Замена
М. Галарса
️️️️
М. Галарса
79'
Замена
Х. Портилья
️️️️
R. Botta
78'
Замена
С. Паласиос
️️️️
B. Barticciotto
72'
Желтая карточка
Г. Бенавидес
71'
69'
Замена
S. Medina
️️️️
B. Armoa
68'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Э. Рамирес
60'
Замена
N. Banegas
️️️️
V. Moreno
60'
Замена
E. Forclaz
️️️️
T. Galván
ГОЛ! 1:0!
C. Tarragona
Пас отдал
B. Barticciotto
52'
39'
Желтая карточка
S. Gonzalez
Желтая карточка
J. Portillo
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Federico Girotti
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-4-4
29
Наварро
17
29
Бенавидес
5
5
Галарса
20
16
17
Эррера
11
33
25
3-5-1-1
12
3
Пас
4
42
Ариас
27
26
33
Марони
27
30
8
24
Рамирес
5
Галарса
80
Галарса
80
Галарса
5
Галарса
20
27
Портилья
27
Портилья
20
16
14
14
16
33
34
Паласиос
34
Паласиос
33
11
99
99
11
4
5
5
4
42
Ариас
3
3
42
Ариас
27
21
21
27
26
11
11
26
24
Рамирес
14
Феррейра
14
Феррейра
24
Рамирес
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Тигре
26
Лаутаро Моралес
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Тигре
2
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
16
Офсайды
2
3
Количество передач
479
242
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.65
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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