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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Индепендьенте
Ланус - Индепендьенте: обзор матча 19 октября 2024
Ланус
19.10.2024, суббота, 01:15
Аргентина. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Индепендьенте
54'
F. Mancuello
79'
Г. Авалос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Индепендьенте
87'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
86'
Замена
J. Quinonez
️️️️
S. Montiel
84'
Желтая карточка
R. Martínez
Желтая карточка
Х. Солер
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Г. Авалос
Пас отдал
S. Montiel
Замена
D. Aquino
️️️️
R. Carrera
75'
Красная карточка
L. Boggio
74'
69'
Замена
S. Salle
️️️️
F. Vera
61'
Замена
R. Martínez
️️️️
F. Mancuello
61'
Замена
S. Lopez
️️️️
D. Tarzia
Замена
L. Díaz
️️️️
E. Salvio
55'
54'
ГОЛ! 0:1!
F. Mancuello
Пас отдал
Г. Авалос
Замена
Х. Хосе Касерес
️️️️
L. Jara
46'
36'
Желтая карточка
S. Montiel
Желтая карточка
R. Carrera
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
18
Federico Mancuello
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
9
Leandro Díaz
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
32
Rubén Martínez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
4-3-1-2
26
6
Солер
5
4
24
Искьердос
11
6
23
10
Морено
29
28
3-3-2-2
33
15
Ломонако
26
Пеллегрино
7
14
Лойола
23
Марконе
4
18
12
3
9
Авалос
29
4
Касерес
4
Касерес
29
23
20
20
23
11
9
9
11
4
8
8
4
18
32
32
18
12
22
22
12
7
28
28
7
9
Авалос
19
19
9
Авалос
Остались в запасе
Ланус
Индепендьенте
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Ланус - Индепендьенте
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
5
Офсайды
1
0
Количество передач
490
393
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.54
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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