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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус: обзор матча 05 октября 2024
Ньюэллс Олд Бойз
05.10.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ланус
64'
И. Рамирес (П)
90+3'
M. Miljevic
54'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Ланус
ГОЛ! 2:1!
M. Miljevic
Пас отдал
G. Chiaverano
90'
+3
Желтая карточка
Г. Веласкес
90'
Желтая карточка
M. Miljevic
87'
Замена
G. Chiaverano
️️️️
M. Silvetti
87'
81'
Замена
L. Acosta
️️️️
L. Boggio
81'
Замена
L. Díaz
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
M. Silvetti
78'
Замена
A. Juárez
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
74'
72'
Замена
J. Torres
️️️️
W. Bou
72'
Замена
D. Aquino
️️️️
R. Carrera
Желтая карточка
F. Cardozo
69'
Замена
M. Miljevic
️️️️
И. Рамирес
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Рамирес
64'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
Пас отдал
R. Carrera
Замена
P. Altamirano
️️️️
I. Méndez
46'
Замена
F. Cardozo
️️️️
Г. Карабахаль
46'
37'
Замена
F. Peña Biafore
️️️️
N. Domínguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
(К)
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
21
Francisco Plaza
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
42
Agustín Juárez
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
3-3-1-3
12
23
Веласкес
15
17
Мартино
4
13
25
27
Карабахаль
99
Рамирес
11
Гарсия
24
3-2-3-1-1
26
6
Солер
4
4
Касерес
24
Искьердос
5
6
11
23
10
Морено
28
99
Рамирес
10
10
99
Рамирес
13
48
48
13
27
Карабахаль
7
7
27
Карабахаль
11
Гарсия
42
42
11
Гарсия
24
21
21
24
5
5
5
5
23
20
20
23
6
7
7
6
10
Морено
9
9
10
Морено
28
27
27
28
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Ланус
30
Josué Reinatti
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
21
Francisco Plaza
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
30
Josué Reinatti
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
21
Francisco Plaza
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Ланус
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
330
478
Сейвы
4
3
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.83
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
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