Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо: обзор матча 22 сентября 2024
Дефенса и Хустисия
22.09.2024, воскресенье, 03:15
Аргентина. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо
86'
Замена
E. Baez
️️️️
M. Braida
86'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
A. Cuello
Замена
M. Ramírez
️️️️
G. Alanis
86'
Желтая карточка
B. Schamine
83'
Желтая карточка
L. Herrera
79'
Замена
A. Molinas
️️️️
R. Bogarín
77'
72'
Замена
F. Fydriszewski
️️️️
M. Reali
Замена
B. Schamine
️️️️
M. González
62'
Замена
L. Herrera
️️️️
С. Перес
62'
57'
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
57'
Замена
И. Муньяин
️️️️
S. Sosa
49'
Желтая карточка
Г. Кампи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
(К)
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
15
Santiago Sosa
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Дефенса и Хустисия
15
Ramiro Garcia
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
10
Aaron Molinas
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
4-5-1
25
4
15
Рамос Минго
33
28
8
17
28
8
Перес
15
9
Мирителло
3-4-3
32
2
Лухан
37
Кампи
27
5
29
80
15
9
19
14
8
28
28
8
17
16
16
17
28
10
10
28
8
Перес
14
14
8
Перес
27
3
3
27
29
28
28
29
15
10
Муньяин
10
Муньяин
15
9
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
80
19
19
80
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо
15
Ramiro Garcia
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
15
Ramiro Garcia
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
12
Офсайды
4
1
Количество передач
311
387
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
1
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Новости команд
Все
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+