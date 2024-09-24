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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Эстудиантес
Велес Сарсфилд - Эстудиантес: обзор матча 24 сентября 2024
Велес Сарсфилд
24.09.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Эстудиантес
12'
B. Romero
87'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Эстудиантес
Замена
Б. Бош
️️️️
F. Pizzini
89'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
C. Aquino
89'
ГОЛ! 2:0!
B. Romero
Пас отдал
F. Pizzini
87'
Замена
L. Roldán
️️️️
E. Gómez
85'
Замена
A. Quirós
️️️️
Т. Фернандес
85'
84'
Желтая карточка
G. Benedetti
82'
Замена
E. Meza
️️️️
С. Боселли
82'
Замена
G. Benedetti
️️️️
С. Арсамендия
80'
Замена
Г. Невес
️️️️
Э. Перес
72'
Замена
Х. Соса
️️️️
T. Palacios
64'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Желтая карточка
В. Гомес
49'
37'
Желтая карточка
Э. Перес
22'
Желтая карточка
Ф. Родригес
ГОЛ! 1:0!
B. Romero
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
39
Жалиль Элиас
ОП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
32
Факундо Родригес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
(К)
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
35
Santiago Cáseres
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
4-1-4-1
1
4
16
Гомес
3
2
Маммана
39
Элиас
32
Ордоньес
22
24
Фернандес
10
31
3-5-1-1
21
15
Боселли
37
15
Арсамендия
32
Родригес
33
Перес
10
18
25
Аскасибар
10
Пьятти
9
Каррийо
10
21
Бош
21
Бош
10
24
Фернандес
44
44
24
Фернандес
3
14
14
3
22
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
22
15
Арсамендия
13
13
15
Арсамендия
15
Боселли
20
20
15
Боселли
33
Перес
8
Невес
8
Невес
33
Перес
10
7
Соса
7
Соса
10
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Эстудиантес
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Велес Сарсфилд - Эстудиантес
1
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
391
417
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.57
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Хосе Амальфитани
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