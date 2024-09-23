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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Бельграно
Атлетико Тукуман - Бельграно: обзор матча 23 сентября 2024
Атлетико Тукуман
23.09.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 15 тур
2 : 4
Завершен
Бельграно
36'
M. Bajamich
90+2'
M. Bajamich
10'
A. Leguizamón
45+3'
Ф. Киньон
57'
N. Fernández
90+4'
П. Чаваррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Бельграно
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
П. Чаваррия
ГОЛ! 2:3!
M. Bajamich
90'
+2
87'
Желтая карточка
П. Чаваррия
83'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
F. Jara
83'
Замена
Б. Рейна
️️️️
Э. Ролон
Замена
J. Giani
️️️️
G. Acosta
80'
78'
Замена
М. Тройло
️️️️
A. Leguizamón
78'
Замена
A. Baldi
️️️️
Ф. Киньон
64'
Замена
L. Menossi
️️️️
N. Fernández
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
R. Tesuri
62'
Замена
G. Ferrari
️️️️
M. de los Santos
61'
Замена
Д. Перуцци
️️️️
M. Brandán
61'
60'
Желтая карточка
A. Rebola
57'
ГОЛ! 1:3!
N. Fernández
Пас отдал
F. Jara
55'
Желтая карточка
J. Velázquez
Желтая карточка
G. Acosta
48'
Замена
M. Coronel
️️️️
N. Franco
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ф. Киньон
42'
Желтая карточка
R. Delgado
ГОЛ! 1:1!
M. Bajamich
Пас отдал
N. Castro
36'
10'
ГОЛ! 0:1!
A. Leguizamón
Пас отдал
J. Velázquez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
(К)
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
4-3-3
25
16
5
Ромеро
32
17
11
8
21
32
19
10
4-1-2-3
1
6
33
28
2
19
Киньон
35
Ролон
53
22
29
11
17
6
6
17
16
30
Перуцци
30
Перуцци
16
11
7
7
11
10
11
11
10
8
7
7
8
2
37
Тройло
37
Тройло
2
19
Киньон
45
45
19
Киньон
35
Ролон
77
Рейна
77
Рейна
35
Ролон
22
5
5
22
29
19
Чаваррия
19
Чаваррия
29
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Бельграно
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
23
Ignacio Chicco
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
23
Matías Marín
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
23
Matías Marín
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Атлетико Тукуман - Бельграно
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
404
263
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
61
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.75
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
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