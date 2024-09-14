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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман: обзор матча 14 сентября 2024
Ривер Плейт
14.09.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 14 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико Тукуман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ривер Плейт - Атлетико Тукуман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
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Атлетико Тукуман
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
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