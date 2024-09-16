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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Банфилд
Барракас Сентраль - Банфилд: обзор матча 16 сентября 2024
Барракас Сентраль
16.09.2024, понедельник, 21:00
Аргентина. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Банфилд
51'
Д. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Банфилд
Желтая карточка
N. Capraro
90'
+6
90'
+3
Вторая желтая
J. Bisanz
Желтая карточка
R. Insúa
85'
83'
Замена
I. Rodríguez
️️️️
Д. Диас
80'
Замена
L. Recalde
️️️️
Р. ди Лусиано
Замена
️️️️
I. Tapia
76'
Замена
M. Duarte
️️️️
R. Herrera
76'
74'
Желтая карточка
J. Bisanz
71'
Замена
L. Garate
️️️️
B. Sepúlveda
70'
Замена
G. Aranda
️️️️
A. Maldonado
Замена
S. Rosane
️️️️
L. Brochero
63'
Замена
M. Zalazar
️️️️
J. Candia
63'
Замена
Ф. Матер
️️️️
N. Demartini
62'
Желтая карточка
N. Demartini
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Диас
46'
Замена
E. Cañete
️️️️
Y. Rodríguez
Желтая карточка
I. Tapia
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
21
Lucas Brochero
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
21
Matías González
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
3-3-4
30
2
42
31
26
10
6
21
10
22
20
4-5-1
23
22
ди Лусиано
22
Эрнандес
6
2
18
22
10
Диас
17
15
79
31
8
Матер
8
Матер
31
20
9
9
20
21
8
8
21
26
29
29
26
22
ди Лусиано
6
6
22
ди Лусиано
2
47
47
2
10
Диас
19
19
10
Диас
18
10
10
18
79
23
23
79
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Банфилд
1
Rafael Ferrario
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
21
Matías González
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
21
Matías González
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Барракас Сентраль - Банфилд
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
7
Офсайды
0
5
Количество передач
255
312
Сейвы
7
1
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.69
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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