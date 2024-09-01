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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Сан-Лоренсо
Платенсе - Сан-Лоренсо: обзор матча 01 сентября 2024
Платенсе
01.09.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Лоренсо
38'
М. Пеллегрино (П)
18'
I. Leguizamon (П)
63'
E. Irala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Сан-Лоренсо
90'
Замена
D. Herrera
️️️️
E. Irala
89'
Желтая карточка
N. Tripichio
84'
Желтая карточка
А. Вомбергар
Замена
A. Ocampo
️️️️
F. Juárez
83'
Желтая карточка
F. Juárez
82'
77'
Замена
Г. Лухан
️️️️
N. Arias
77'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
M. Reali
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
G. Mainero
76'
Замена
. Schor
️️️️
I. Gómez
65'
63'
ГОЛ! 1:2!
E. Irala
57'
Замена
N. Bustos
️️️️
S. Sosa
57'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
I. Leguizamon
40'
Желтая карточка
J. Romaña
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пеллегрино
38'
34'
Желтая карточка
G. Gómez
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
I. Leguizamon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
6
Sasha Marcich
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
7
Guido Mainero
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
3
Elías Baez
ЦЗ
30
Nahuel Arias
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
37
Гастон Кампи
(К)
ЦЗ
5
Elián Irala
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
9
Alexis Cuello
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
40
Gonzalo Valdivia
ЦЗ
38
Braian Rivero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
28
Manuel Tucker
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
4-5-1
30
6
31
20
13
8
14
5
29
7
32
Пеллегрино
4-4-2
32
30
24
37
Кампи
3
80
15
29
5
14
9
7
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
7
8
7
7
8
5
25
25
5
5
36
36
5
30
2
Лухан
2
Лухан
30
80
5
Ремеди
5
Ремеди
80
15
19
19
15
29
29
Вомбергар
29
Вомбергар
29
Остались в запасе
Платенсе
Сан-Лоренсо
22
Nicolás Sumavil
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
40
Gonzalo Valdivia
ЦЗ
38
Braian Rivero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
28
Manuel Tucker
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
20
Facundo Altamirano
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
40
Gonzalo Valdivia
ЦЗ
38
Braian Rivero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
28
Manuel Tucker
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Платенсе - Сан-Лоренсо
1
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
2
Количество передач
276
436
Сейвы
1
3
Точность передач %
56
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.31
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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