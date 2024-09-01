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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Эстудиантес
Тальерес де Кордоба - Эстудиантес: обзор матча 01 сентября 2024
Тальерес де Кордоба
01.09.2024, воскресенье, 00:00
Аргентина. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Эстудиантес
44'
R. Botta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Эстудиантес
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
87'
85'
Желтая карточка
G. Benedetti
80'
Желтая карточка
L. Giménez
80'
Замена
Х. Соса
️️️️
Г. Невес
Замена
С. Паласиос
️️️️
B. Barticciotto
78'
69'
Замена
А. Маньома
️️️️
E. Cetré
Замена
Х. Портилья
️️️️
M. Portillo
61'
Замена
L. Suárez
️️️️
J. Gabriel Rodríguez
60'
Замена
M. Esquivel
️️️️
R. Botta
60'
46'
Замена
L. Giménez
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
R. Botta
Пас отдал
M. Portillo
44'
42'
Желтая карточка
T. Palacios
27'
Замена
G. Benedetti
️️️️
С. Арсамендия
Желтая карточка
M. Portillo
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
15
Блас Риверос
ЦЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
9
Гидо Каррийо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
27
Хуан Портилья
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
12
Rodrigo Borzone
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
3-5-3
15
Риверос
29
Бенавидес
17
80
Галарса
5
26
20
5
33
99
17
Эррера
4-1-3-1-1
21
6
Фернандес
20
37
15
Арсамендия
8
Невес
33
Перес
10
18
10
Пьятти
9
Каррийо
17
3
3
17
26
27
Портилья
27
Портилья
26
33
34
Паласиос
34
Паласиос
33
99
25
25
99
20
32
32
20
15
Арсамендия
13
13
15
Арсамендия
8
Невес
7
Соса
7
Соса
8
Невес
18
14
Маньома
14
Маньома
18
10
Пьятти
20
20
10
Пьятти
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Эстудиантес
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
1
Fabricio Iacovich
ВР
12
Rodrigo Borzone
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
12
Rodrigo Borzone
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Эстудиантес
1
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
335
510
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.1
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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