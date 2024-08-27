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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Бока Хуниорс
Эстудиантес - Бока Хуниорс: обзор матча 27 августа 2024
Эстудиантес
27.08.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бока Хуниорс
80'
E. Cetré
52'
M. Giménez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Бока Хуниорс
90'
+6
Вторая желтая
M. Giménez
ГОЛ! 1:1!
E. Cetré
80'
78'
Замена
А. Мартегани
️️️️
K. Zenón
77'
Желтая карточка
Л. Бланко
Желтая карточка
M. Mansilla
76'
Желтая карточка
L. Lollo
71'
69'
Замена
М. Рохо
️️️️
Г. Медель
Замена
E. Cetré
️️️️
П. Пьятти
66'
55'
Желтая карточка
M. Giménez
52'
ГОЛ! 0:1!
M. Giménez
Замена
L. Giménez
️️️️
Х. Соса
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
4-1-3-1-1
21
15
Арсамендия
37
6
Фернандес
20
8
Невес
33
Перес
7
Соса
10
10
Пьятти
9
Каррийо
2-1-3-4
44
Ромеро
2
3
Бланко
17
Медель
6
Медина
28
20
9
17
Адвинкула
30
Ансельмино
16
Мерентьель
10
Пьятти
18
18
10
Пьятти
7
Соса
20
20
7
Соса
17
Медель
5
Рохо
5
Рохо
17
Медель
20
21
Мартегани
21
Мартегани
20
Остались в запасе
Эстудиантес
Бока Хуниорс
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
12
Leandro Brey
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Эстудиантес - Бока Хуниорс
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
16
22
Офсайды
3
0
Количество передач
366
358
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.63
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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