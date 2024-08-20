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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс: обзор матча 20 августа 2024
Унион Санта-Фе
20.08.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
25'
S. Rivero
32'
А. Бальбоа
66'
N. Orsini (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс
Замена
E. Roldán
️️️️
S. Rivero
79'
Замена
V. Fascendini
️️️️
M. Pittón
79'
73'
Замена
N. Oroz
️️️️
M. Perello
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
72'
Замена
L. Gamba
️️️️
N. Orsini
72'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
N. Orsini
66'
Желтая карточка
C. Corvalán
57'
53'
Замена
A. Lescano
️️️️
G. Verón
53'
Замена
S. Prieto
️️️️
J. Herrera
Замена
M. Torren
️️️️
N. Paz
46'
45'
+3
Желтая карточка
J. Galván
40'
Желтая карточка
G. Verón
ГОЛ! 2:0!
А. Бальбоа
Пас отдал
L. Vargas
32'
29'
Замена
E. Viveros
️️️️
Р. Вега
ГОЛ! 1:0!
S. Rivero
25'
Желтая карточка
N. Paz
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
32
Nicolás Paz
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
2
Tobías Palacio
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
32
José Herrera
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
3-2-3-2
25
3
35
12
18
32
20
17
7
9
Бальбоа
34
4-4-2
50
16
30
66
Вега
2
88
32
9
18
11
32
Гонду
32
3
3
32
20
13
13
20
7
23
23
7
34
21
21
34
12
15
15
12
32
20
20
32
9
22
22
9
11
11
11
11
66
Вега
29
29
66
Вега
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Архентинос Хуниорс
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
27
Lucas Gómez
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
27
Lucas Gómez
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс
2
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
384
433
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.66
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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