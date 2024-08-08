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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Атлетико Сармиенто
Архентинос Хуниорс - Атлетико Сармиенто: обзор матча 08 августа 2024
Архентинос Хуниорс
08.08.2024, четверг, 21:00
Аргентина. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Сармиенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Атлетико Сармиенто
90'
+3
Желтая карточка
L. Acosta
88'
Желтая карточка
V. Burgoa
85'
Желтая карточка
L. López
Замена
S. Montiel
️️️️
N. Oroz
84'
Замена
E. Viveros
️️️️
T. Santamaría
84'
80'
Замена
M. Garcia
️️️️
J. Andrada
80'
Замена
V. Burgoa
️️️️
Н. Гайтан
Замена
T. Molina
️️️️
М. Ромеро
75'
74'
Желтая карточка
J. Andrada
73'
Замена
G. Hauche
️️️️
G. Gudiño
73'
Замена
G. Díaz
️️️️
Y. Arismendi
67'
Замена
L. López
️️️️
E. Naya
Замена
J. Herrera
️️️️
G. Verón
63'
Желтая карточка
T. Palacio
51'
47'
Желтая карточка
J. Manuel Insaurralde
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
18
Ariel Gamarra
(К)
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
28
Joaquin Gho
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
7
Santiago Montiel
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
32
José Herrera
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Manuel Garcia
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
4-4-2
50
29
16
2
20
11
22
9
18
32
Гонду
19
Ромеро
4-5-1
42
2
26
14
3
28
52
10
Гайтан
20
6
19
11
7
7
11
29
29
29
29
9
32
32
9
19
Ромеро
27
27
19
Ромеро
20
21
21
20
26
33
33
26
6
5
5
6
10
Гайтан
30
30
10
Гайтан
19
7
7
19
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Атлетико Сармиенто
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
27
Lucas Gómez
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
12
Thyago Ayala
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
30
Manuel Mónaco
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
27
Lucas Gómez
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
30
Manuel Mónaco
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Атлетико Сармиенто
1
5
Всего ударов по воротам
27
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
15
Офсайды
2
3
Количество передач
594
214
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
54
Удары мимо ворот
15
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
16
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.86
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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