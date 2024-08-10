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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман: обзор матча 10 августа 2024
Сан-Лоренсо
10.08.2024, суббота, 20:30
Аргентина. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Тукуман
90+5'
R. Tesuri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
R. Tesuri
Пас отдал
M. Estigarribia
90'
+2
Замена
G. Ferrari
️️️️
A. Sánchez
Замена
Г. Лухан
️️️️
J. Romaña
90'
+2
Замена
F. Bruera
️️️️
N. Arias
82'
Замена
S. Sosa
️️️️
N. Tripichio
82'
74'
Замена
N. Breitenbruch
️️️️
M. Bajamich
Замена
N. Bustos
️️️️
I. Leguizamon
59'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
N. Barrios
59'
57'
Замена
N. Castro
️️️️
G. Acosta
48'
Желтая карточка
R. Tesuri
46'
Замена
M. Coronel
️️️️
L. Miguel Rodríguez
46'
Замена
M. Estigarribia
️️️️
J. Giani
36'
Желтая карточка
Н. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
(К)
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Elián Irala
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
19
Mauro Pérez
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
4-4-2
20
30
24
37
Кампи
3
5
28
80
29
9
14
4-3-3
25
5
Ромеро
32
16
17
11
8
21
32
7
7
14
2
Лухан
2
Лухан
14
24
15
15
24
28
29
Вомбергар
29
Вомбергар
28
29
19
19
29
30
77
77
30
32
25
25
32
21
6
6
21
8
11
11
8
7
19
19
7
7
11
11
7
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Атлетико Тукуман
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
19
Mauro Pérez
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
12
Juan Ignacio González
ВР
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
19
Mauro Pérez
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
6
Нарушения
7
13
Офсайды
2
2
Количество передач
457
314
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
61
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.72
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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