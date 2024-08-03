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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес: обзор матча 03 августа 2024
Ньюэллс Олд Бойз
03.08.2024, суббота, 02:00
Аргентина. Примера, 9 тур
1 : 4
Завершен
Эстудиантес
13'
Г. Каррийо
34'
П. Пьятти
47'
Г. Каррийо
55'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес
Желтая карточка
J. Fernández
85'
83'
Замена
A. Atum
️️️️
T. Palacios
Замена
G. Chiaverano
️️️️
F. González
76'
76'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
П. Пьятти
69'
Замена
B. Kociubinski
️️️️
Э. Перес
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
L. Vangioni
64'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Г. Карабахаль
64'
Желтая карточка
B. Calderara
61'
55'
ГОЛ! 0:4!
П. Пьятти
Пас отдал
T. Palacios
47'
ГОЛ! 0:3!
Г. Каррийо
Замена
А. Шотт
️️️️
F. Cardozo
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Пьятти
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каррийо
Пас отдал
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
45
Brian Calderara
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
(К)
ЦЗ
11
Francisco González
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
F. Cardozo
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
(К)
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
32
Факундо Родригес
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
30
Josué Reinatti
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
30
Esteban Fernández
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
21
Valentino Torrente
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
12
Rodrigo Borzone
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
35
Valente Pierani
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
14
Алексис Маньома
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
4-3-1-2
12
45
15
21
23
Веласкес
11
13
25
27
Карабахаль
99
Рамирес
7
3-4-1-2
21
13
37
31
Гомес
25
Аскасибар
10
32
Родригес
33
Перес
10
Пьятти
20
9
Каррийо
7
20
Шотт
20
Шотт
7
27
Карабахаль
10
10
27
Карабахаль
21
77
Бесоцци
77
Бесоцци
21
11
21
21
11
10
Пьятти
15
Арсамендия
15
Арсамендия
10
Пьятти
10
40
40
10
33
Перес
52
52
33
Перес
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес
1
Lucas Hoyos
ВР
30
Josué Reinatti
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
30
Esteban Fernández
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
21
Valentino Torrente
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
1
Fabricio Iacovich
ВР
12
Rodrigo Borzone
ВР
35
Valente Pierani
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
14
Алексис Маньома
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
1
Lucas Hoyos
ВР
30
Josué Reinatti
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
30
Esteban Fernández
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
21
Valentino Torrente
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
12
Rodrigo Borzone
ВР
35
Valente Pierani
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
14
Алексис Маньома
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
10
Офсайды
2
0
Количество передач
315
404
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.85
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
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