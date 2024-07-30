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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба - Велес Сарсфилд: обзор матча 30 июля 2024
Сентраль Кордоба
30.07.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Велес Сарсфилд
22'
B. Romero
72'
F. Pizzini
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Велес Сарсфилд
90'
+4
Желтая карточка
М. Пеллегрини
Замена
L. Varaldo
️️️️
L. Miguel Angulo
73'
73'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
F. Pizzini
73'
Замена
️️️️
B. Romero
72'
ГОЛ! 0:2!
F. Pizzini
Пас отдал
К. Ордоньес
Замена
Н. Куальята
️️️️
A. Segovia
65'
Замена
M. Benítez
️️️️
Y. Rak
65'
54'
Желтая карточка
A. Quirós
53'
Замена
A. Quirós
️️️️
Т. Фернандес
51'
Вторая желтая
Э. Маммана
46'
Замена
М. Сантос
️️️️
C. Aquino
45'
+5
Желтая карточка
А. Боусат
38'
Желтая карточка
Э. Маммана
22'
ГОЛ! 0:1!
B. Romero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
22
Elías Cabrera
ЦП
32
Kevin Vázquez
(К)
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
21
Matías Godoy
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Сентраль Кордоба
12
Lucas Cuevas
ВР
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
José Goméz
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
F. Aragon
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Велес Сарсфилд
42
Lautaro Garzón
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
21
Jano Gordon
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
35
Santiago Cáseres
ЦП
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-3-3
1
13
15
13
15
22
32
10
77
37
21
4-5-1
1
2
Маммана
2
3
33
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
37
10
Куальята
10
Куальята
37
15
7
7
15
77
9
9
77
24
Фернандес
44
44
24
Фернандес
10
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
10
10
Монторо
10
Монторо
22
27
Сантос
27
Сантос
22
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Велес Сарсфилд
12
Lucas Cuevas
ВР
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
José Goméz
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
42
Lautaro Garzón
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
21
Jano Gordon
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
17
Felipe Bussio
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
12
Lucas Cuevas
ВР
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
José Goméz
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Остались в запасе
42
Lautaro Garzón
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
21
Jano Gordon
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
17
Felipe Bussio
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Сентраль Кордоба - Велес Сарсфилд
1
4
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Количество передач
615
303
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.95
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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