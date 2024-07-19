Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз
Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 19 июля 2024
Барракас Сентраль
19.07.2024, пятница, 21:00
Аргентина. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
90+2'
И. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
И. Рамирес
86'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Э. Банега
Начало матча
Статистика матча Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
364
443
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.72
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
Новости команд
Все
Барракас Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+