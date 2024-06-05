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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе: обзор матча 05 июня 2024
Индепендьенте Ривадавия
05.06.2024, среда, 02:00
Аргентина. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
63'
А. Бальбоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе
86'
Красная карточка
А. Бальбоа
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Бальбоа
Начало матча
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Количество передач
283
288
Сейвы
0
5
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
1.18
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
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