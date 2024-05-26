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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Индепендьенте Ривадавия
Атлетико Сармиенто - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 26 мая 2024
Атлетико Сармиенто
26.05.2024, воскресенье, 23:30
Аргентина. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Индепендьенте Ривадавия
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
0
Количество передач
251
321
Сейвы
1
2
Точность передач %
60
64
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.35
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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