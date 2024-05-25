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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Сентраль Кордоба
Бельграно - Сентраль Кордоба: обзор матча 25 мая 2024
Бельграно
25.05.2024, суббота, 03:15
Аргентина. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сентраль Кордоба
58'
Б. Рейна
68'
Б. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Сентраль Кордоба
ГОЛ! 2:0!
Б. Рейна
68'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рейна
58'
52'
Желтая карточка
D. Miloc
Желтая карточка
Б. Рейна
17'
Начало матча
Статистика матча Бельграно - Сентраль Кордоба
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
20
8
Офсайды
1
0
Количество передач
231
450
Сейвы
1
4
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
2.74
1.16
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
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