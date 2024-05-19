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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Уракан
Банфилд - Уракан: обзор матча 19 мая 2024
Банфилд
19.05.2024, воскресенье, 23:45
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Уракан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Банфилд - Уракан
Желтая карточка
Э. Инсуа
16'
Начало матча
Статистика матча Банфилд - Уракан
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
421
176
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
173
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.37
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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