Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Годой-Крус
Индепендьенте Ривадавия - Годой-Крус: обзор матча 18 мая 2024
Индепендьенте Ривадавия
18.05.2024, суббота, 21:30
Аргентина. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Годой-Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Годой-Крус
90'
Замена
M. Agustin Guillen
️️️️
V. Poggi
72'
Желтая карточка
F. Rasmussen
69'
Замена
M. Pino
️️️️
S. Ulariaga
69'
Замена
T. Badaloni
️️️️
J. Bautista Cejas
64'
Желтая карточка
D. Barrea
53'
Желтая карточка
N. Fernández
29'
Желтая карточка
P. Barrios
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Годой-Крус
4
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
0
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Нарушения
5
14
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
6
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
Новости команд
Все
Индепендьенте Ривадавия
Годой-Крус
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
2024.08.03 12:39
1
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
2024.07.19 11:30
1
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+