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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Банфилд
Унион Санта-Фе - Банфилд: обзор матча 14 мая 2024
Унион Санта-Фе
14.05.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Банфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион Санта-Фе - Банфилд
27'
Желтая карточка
C. Nunez
Начало матча
Статистика матча Унион Санта-Фе - Банфилд
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
422
289
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.23
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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