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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Индепендьенте Ривадавия
Ланус - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 12 мая 2024
Ланус
12.05.2024, воскресенье, 23:45
Аргентина. Примера, 1 тур
0 : 2
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланус - Индепендьенте Ривадавия
Замена
J. Torres
️️️️
Х. Хосе Касерес
46'
Желтая карточка
Х. Хосе Касерес
41'
Начало матча
Статистика матча Ланус - Индепендьенте Ривадавия
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
450
254
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.71
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
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1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
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1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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