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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль: обзор матча 11 мая 2024
Архентинос Хуниорс
11.05.2024, суббота, 03:15
Аргентина. Примера, 1 тур
3 : 2
Завершен
Росарио Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль
72'
Замена
Х. Кампас
️️️️
М. Ловера
Начало матча
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
486
328
Сейвы
4
6
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.71
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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