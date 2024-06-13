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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Боливия
Эквадор - Боливия: обзор матча 13 июня 2024
Эквадор
13.06.2024, четверг, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Боливия
18'
Э. Валенсия
25'
Д. Йебоа
70'
Ж. Кайседо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Боливия
Желтая карточка
М. Кайседо
86'
Замена
А. Миколта
️️️️
Ж. Ордоньес
86'
82'
Желтая карточка
Р. Рамальо
Желтая карточка
К. Груэсо
80'
77'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
72'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Х. Куэльяр
Замена
М. Ангуло
️️️️
Д. Йебоа
71'
70'
Желтая карточка
Г. Вильямиль
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Кайседо
70'
Замена
К. Паес
️️️️
А. Мена
63'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Х. Сифуэнтес
63'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
Э. Валенсия
62'
46'
Замена
Ф. Сауседо
️️️️
Р. Вака
46'
Замена
Б. Миранда
️️️️
К. Альгараньяс
46'
Замена
Л. Хустиниано
️️️️
Б. Кеспедес
31'
Желтая карточка
К. Альгараньяс
ГОЛ! 2:0!
Д. Йебоа
25'
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
18'
9'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
(К)
ПЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Марко Ангуло
ОП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
14
Алан Минда
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
4
C. Romero
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
16
C. Menacho
ЦФ
7
Мигелито
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
4-3-2-1
22
Домингес
25
Поросо
4
Ордоньес
7
21
Уртадо
8
Груэсо
5
Сифуэнтес
15
Мена
10
Йебоа
20
Корозо
13
Валенсия
3-2-3-2
23
Вискарра
3
Медина
5
5
Хусино
21
Сагредо
17
Фернандес
15
Вильямиль
16
Кеспедес
10
Вака
11
Альгараньяс
8
Куэльяр
4
Ордоньес
0
Миколта
0
Миколта
4
Ордоньес
5
Сифуэнтес
23
Кайседо
23
Кайседо
5
Сифуэнтес
10
Йебоа
21
Ангуло
21
Ангуло
10
Йебоа
15
Мена
13
Паес
13
Паес
15
Мена
13
Валенсия
9
Кайседо
9
Кайседо
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
10
Вака
20
Сауседо
20
Сауседо
10
Вака
16
Кеспедес
6
Хустиниано
6
Хустиниано
16
Кеспедес
8
Куэльяр
18
Рамальо
18
Рамальо
8
Куэльяр
11
Альгараньяс
19
Миранда
19
Миранда
11
Альгараньяс
Остались в запасе
Эквадор
Боливия
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
16
Йереми Сармиенто
АП
14
Алан Минда
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
16
C. Menacho
ЦФ
21
Йомар Роча
ПЗ
4
C. Romero
ЦЗ
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
16
Йереми Сармиенто
АП
14
Алан Минда
ПВ
Остались в запасе
16
C. Menacho
ЦФ
21
Йомар Роча
ПЗ
4
C. Romero
ЦЗ
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Эквадор - Боливия
2
5
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
16
Офсайды
2
1
Количество передач
433
361
Сейвы
4
8
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
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