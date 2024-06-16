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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Боливия
Колумбия - Боливия: обзор матча 16 июня 2024
Колумбия
16.06.2024, воскресенье, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Боливия
5'
Д. Ариас
25'
Д. Кордоба
41'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Боливия
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Х. Родригес
84'
82'
Замена
L. Chávez
️️️️
Б. Миранда
82'
Замена
Г. Вильямиль
️️️️
Ф. Сауседо
Замена
С. Ариас
️️️️
Л. Диас
77'
Желтая карточка
М. Урибе
70'
68'
Красная карточка
C. Menacho
Красная карточка
Д. Муньос
68'
Замена
М. Урибе
️️️️
Ж. Лерма
66'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Р. Риос
66'
63'
Замена
Р. Вака
️️️️
Л. Хустиниано
46'
Замена
Д. Медина
️️️️
Х. Сагредо
46'
Замена
К. Лампе
️️️️
Г. Вискарра
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Д. Ариас
46'
Замена
М. Борха
️️️️
Д. Кордоба
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Машадо
41'
Желтая карточка
Ж. Лерма
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Л. Диас
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ариас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
16
C. Menacho
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Мигелито
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
22
Машадо
13
Мина
21
Куэста
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Кордоба
3-2-3-2
23
Вискарра
17
Фернандес
4
Акин
6
Куэльяр
21
Сагредо
2
Сагредо
20
Сауседо
6
Хустиниано
14
Матеус
19
Миранда
16
7
Диас
4
Ариас
4
Ариас
7
Диас
6
Риос
5
Кастаньо
5
Кастаньо
6
Риос
16
Лерма
15
Урибе
15
Урибе
16
Лерма
10
Ариас
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Ариас
10
Родригес
18
Синистерра
18
Синистерра
10
Родригес
9
Кордоба
9
Борха
9
Борха
9
Кордоба
23
Вискарра
1
Лампе
1
Лампе
23
Вискарра
2
Сагредо
3
Медина
3
Медина
2
Сагредо
6
Хустиниано
10
Вака
10
Вака
6
Хустиниано
20
Сауседо
15
Вильямиль
15
Вильямиль
20
Сауседо
19
Миранда
18
18
19
Миранда
Остались в запасе
Колумбия
Боливия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хорхе Карраскаль
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
21
Йомар Роча
ПЗ
12
Gustavo Almada
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Мигелито
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хорхе Карраскаль
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
21
Йомар Роча
ПЗ
12
Gustavo Almada
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Мигелито
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Колумбия - Боливия
2
1
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
523
290
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Quintero Huitron, Mexico
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