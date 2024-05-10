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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Крю Александра
Донкастер Роверс - Крю Александра: обзор матча 10 мая 2024
Донкастер Роверс
10.05.2024, пятница, 22:00
Англия. Вторая лига, 1/2 финала
0 : 3
Первый матч – 2 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Крю Александра
6'
М. Деметриу
16'
J. Maxwell (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Донкастер Роверс - Крю Александра
ГОЛ!
Ч. Кирк
3:4
Пенальти не реализован!
Х. Аделакун
ГОЛ!
L. Leigh
3:3
ГОЛ!
O. Bailey
3:2
ГОЛ!
Р. Куни
2:2
ГОЛ!
Д. Миллер
2:1
Пенальти не реализован!
М. Деметриу
Пенальти не реализован!
Z. Westbrooke
ГОЛ!
Д. Айронсайд
1:1
ГОЛ!
К. Бейкер-Ричардсон
0:1
120'
Желтая карточка
Д. Остерфилд
Замена
Д. Миллер
️️️️
J. Sterry
112'
Замена
J. Olowu
️️️️
J. Maxwell
112'
105'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Э. Невитт
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
М. Крейг
101'
86'
Замена
Р. Куни
️️️️
А. Роу
85'
Замена
L. Leigh
️️️️
К. Томас
65'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Ш. Трейси
Замена
K. Hurst
️️️️
T. Rowe
60'
59'
Замена
M. Holicek
️️️️
C. Long
58'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
J. Tabiner
39'
Желтая карточка
А. Роу
23'
Желтая карточка
Э. Невитт
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
J. Maxwell
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Деметриу
Пас отдал
J. Tabiner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Крю Александра
1
Макс Стриек
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Крю Александра
2
Райан Куни
ПЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
3-3-1-3
22
Ло-Тутала
3
6
Вуд
26
Андерсон
10
37
Крейг
2
47
Аделакун
9
Айронсайд
43
4
4-3-1-2
1
Стриек
4
Тернс
5
Деметриу
2
Биллингтон
3
Адебизи
11
Роу
11
8
Томас
10
Трейси
20
Невитт
9
3
5
5
3
37
Крейг
24
24
37
Крейг
2
10
Миллер
10
Миллер
2
10
21
21
10
11
Роу
2
Куни
2
Куни
11
Роу
9
17
17
9
11
4
Остерфилд
4
Остерфилд
11
20
Невитт
25
Кирк
25
Кирк
20
Невитт
8
Томас
8
8
8
Томас
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Крю Александра
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Остались в запасе
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Донкастер Роверс - Крю Александра
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
9
8
Офсайды
3
2
Количество передач
551
370
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
54
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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