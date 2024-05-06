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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Донкастер Роверс
Крю Александра - Донкастер Роверс: обзор матча 06 мая 2024
Крю Александра
06.05.2024, понедельник, 19:30
Англия. Вторая лига, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
34'
L. Molyneux
48'
H. Biggins
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крю Александра - Донкастер Роверс
84'
Замена
G. Broadbent
️️️️
М. Крейг
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
84'
75'
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
Замена
C. Long
️️️️
J. Tabiner
68'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Д. Остерфилд
56'
Замена
К. Томас
️️️️
Р. Куни
56'
50'
Замена
T. Rowe
️️️️
H. Biggins
48'
ГОЛ! 0:2!
H. Biggins
Пас отдал
Д. Айронсайд
Желтая карточка
М. Деметриу
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
L. Molyneux
Пас отдал
М. Крейг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Макс Стриек
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Крю Александра
4
Эд Тернс
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Донкастер Роверс
10
Tommy Rowe
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Стриек
2
Биллингтон
5
Деметриу
4
3
Адебизи
2
Куни
4
Остерфилд
11
17
10
Трейси
20
Невитт
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
6
Вуд
26
Андерсон
2
3
37
Крейг
47
Аделакун
4
43
10
9
Айронсайд
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
2
Куни
8
Томас
8
Томас
2
Куни
11
9
9
11
4
Остерфилд
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
4
Остерфилд
10
10
10
10
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
37
Крейг
8
8
37
Крейг
Остались в запасе
Крю Александра
Донкастер Роверс
4
Эд Тернс
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
4
Эд Тернс
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Крю Александра - Донкастер Роверс
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
328
412
Сейвы
4
2
Точность передач %
63
75
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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