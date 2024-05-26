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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Лудогорец
Левски - Лудогорец: обзор матча 26 мая 2024
Левски
26.05.2024, воскресенье, 18:00
Болгария. Первая лига, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Лудогорец
Красная карточка
А. Чандаров
84'
Замена
Э. Бала
️️️️
A. Ivanov Mitkov
46'
Замена
П. Мислович
️️️️
C. Ohene
46'
Замена
П. Андреев
️️️️
Н. Михайлов
15'
Желтая карточка
П. Галчев
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Carlos Ohene
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
7
Fábio Costa
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
17
Эвертон Бала
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
Лудогорец
69
Пламен Пепеляшев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
74
Хюсеин Кельовлуев
ЦФ
4-3-1-2
13
Михайлов
6
Цунами
55
33
Кордоба
27
Галчев
8
10
7
88
Петков
11
39
Рикардиньо
2-1-1-1-1
31
Христов
5
Терзиев
14
Гроппер
5
Гонсалвеш
18
Чочев
97
Найденов
7
Делев
13
Михайлов
1
Андреев
1
Андреев
13
Михайлов
10
17
Бала
17
Бала
10
8
23
Мислович
23
Мислович
8
Остались в запасе
Левски
Лудогорец
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
69
Пламен Пепеляшев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
74
Хюсеин Кельовлуев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
Остались в запасе
69
Пламен Пепеляшев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
74
Хюсеин Кельовлуев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Левски - Лудогорец
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Главный судья:
Kristiyan Kolev, Bulgaria
Стадион:
Vivacom Arena Georgi Asparuhov, Sofia
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