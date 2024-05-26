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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - ЦСКА София
Локомотив Пл - ЦСКА София: обзор матча 26 мая 2024
Локомотив Пл
26.05.2024, воскресенье, 20:30
Болгария. Первая лига, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА София
5'
P. Andreev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - ЦСКА София
90'
+3
Желтая карточка
S. Sanyang
Желтая карточка
J. Segura
77'
Замена
M. Petkov
️️️️
M. Ntelo
66'
46'
Желтая карточка
И. Турицов
46'
Замена
L. Tufegdžić
️️️️
D. Asprilla
Замена
K. Peshov
️️️️
P. Andreev
19'
ГОЛ! 1:0!
P. Andreev
Пас отдал
D. Babacar
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
5
Todor Pavlov
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
17
Мартин Райнов
ЦП
79
M. Petkov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
ЦСКА София
94
Marin Orlinov
ВР
2
Юрген Маттей
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
3-3-5
5
4
71
Камдем
11
Эвандро
16
18
14
Илиев
78
11
14
31
3-2-3-1-1
25
Евтимов
2
3
Махмутович
3
66
Сакич
19
Турицов
77
Скарсем
10
Линдсет
80
11
Шопов
30
31
79
79
31
18
16
16
18
30
32
32
30
Остались в запасе
Локомотив Пл
ЦСКА София
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
17
Мартин Райнов
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
94
Marin Orlinov
ВР
2
Юрген Маттей
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
17
Мартин Райнов
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Остались в запасе
94
Marin Orlinov
ВР
2
Юрген Маттей
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Локомотив Пл - ЦСКА София
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 17 тур
Локомотив Пл
- : -
06.12.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
1 : 0
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Lyuboslav Lyubomirov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
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