Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Грассхоппер
Стад Лозанна Уши
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
7
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
7
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Больше новостей
Последние матчи
Все
Грассхоппер
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
30.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
0 : 1
01.04.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
1 : 1
03.04.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Янг Бойз
3 : 0
04.04.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 2
06.04.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
1 : 0
20.04.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Грассхоппер
0 : 1
13.04.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Ивердон
3 : 2
07.04.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Янг Бойз
3 : 0
04.04.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
0 : 1
01.04.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ивердон
3 : 0
20.04.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 2
06.04.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
1 : 1
03.04.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
30.03.2024
Лугано

Грассхоппер - Стад Лозанна Уши: онлайн-трансляция 04 мая 2024

Грассхоппер
04.05.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
- : -
Не начался
Стад Лозанна Уши
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Грассхоппер - Стад Лозанна Уши
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Швейцария. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
- : -
04.05.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
- : -
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
- : -
04.05.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Базель
- : -
05.05.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Цюрих
- : -
05.05.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
- : -
04.05.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
- : -
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
- : -
04.05.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Базель
- : -
05.05.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Цюрих
- : -
05.05.2024
Янг Бойз
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+