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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 25 мая 2024
Лугано
25.05.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Серветт
4'
Ж. Гуйемено
52'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Серветт
90'
Замена
Т. Уаттара
️️️️
Д. Кутеса
87'
Замена
А. Барон
️️️️
Т. Маньин
87'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Т. Конья
77'
Замена
Б. Болла
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
Б. Бабич
️️️️
И. Алиседа
77'
70'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Ш. Влади
68'
Замена
Д. Рейнольдс
️️️️
Х. Маю
68'
Желтая карточка
А. Хайдари
57'
Замена
К. Хайризи
️️️️
Д. Эспиноса
56'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Маркеш
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Д. Кутеса
39'
Желтая карточка
Й. Северен
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
М. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
(К)
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-3-2-1
13
26
Маркеш
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
4
Эспиноса
14
Маю
14
Саббатини
28
Мачек
31
Алиседа
21
Чиминьяни
19
Влади
3-2-4-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
6
Бронн
2
Маньин
18
Мазику
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
21
Гуйемено
7
Кутеса
14
Маю
13
Рейнольдс
13
Рейнольдс
14
Маю
4
Эспиноса
28
Хайризи
28
Хайризи
4
Эспиноса
19
Влади
93
93
19
Влади
26
Маркеш
9
Целар
9
Целар
26
Маркеш
31
Алиседа
27
Бабич
27
Бабич
31
Алиседа
2
Маньин
6
Барон
6
Барон
2
Маньин
21
Гуйемено
77
Болла
77
Болла
21
Гуйемено
7
Кутеса
77
Уаттара
77
Уаттара
7
Кутеса
8
Конья
20
Нисимура
20
Нисимура
8
Конья
Остались в запасе
Лугано
Серветт
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
1
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
12
Офсайды
3
1
Количество передач
453
343
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Посещаемость:
3242 из 4900 зрителей (66%)
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