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Цюрих
Янг Бойз
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
16 февраля, 00:27
0
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
15 февраля, 22:49
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
16 февраля, 00:27
0
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
15 февраля, 22:49
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
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Последние матчи
Все
Цюрих
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Базель
2 : 2
30.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Ивердон
0 : 0
01.04.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
0 : 0
03.04.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Янг Бойз
3 : 0
04.04.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
0 : 1
06.04.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Цюрих
0 : 1
21.04.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
0 : 1
06.04.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
0 : 0
03.04.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Базель
2 : 2
30.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
1 : 2
21.04.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Янг Бойз
4 : 2
14.04.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
07.04.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Янг Бойз
3 : 0
04.04.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Ивердон
0 : 0
01.04.2024
Янг Бойз

Цюрих - Янг Бойз: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Цюрих
05.05.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
- : -
Не начался
Янг Бойз
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Швейцария. Суперлига
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Будущие
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
- : -
04.05.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
- : -
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
- : -
04.05.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Базель
- : -
05.05.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Цюрих
- : -
05.05.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
- : -
04.05.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
- : -
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
- : -
04.05.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Базель
- : -
05.05.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Цюрих
- : -
05.05.2024
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