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«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы