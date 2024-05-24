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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Железничар
Явор - Железничар: обзор матча 24 мая 2024
Явор
24.05.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Железничар
48'
Л. Раткович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Железничар
Замена
S. Marjanović
️️️️
E. Silva
87'
Замена
Н. Милетич
️️️️
Л. Раткович
78'
71'
Желтая карточка
S. Obradović
68'
Желтая карточка
S. Purtić
66'
Замена
V. Trifunović
️️️️
D. Grgić
57'
Замена
️️️️
С. Йованович
ГОЛ! 1:0!
Л. Раткович
Пас отдал
Р. Босич
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
18
Luka Gojković
(К)
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Железничар
1
Милан Миятович
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
5
Stefan Marjanović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
45
Marko Šarić
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
18
Branislav Knežević
ЦП
16
A. Max
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
3-2-2-3
98
3
2
11
4
22
18
19
9
Стюарт
12
Босич
27
Раткович
3-3-1-3
1
Миятович
63
44
6
14
22
25
9
Романич
90
Йованович
6
26
27
Раткович
3
Милетич
3
Милетич
27
Раткович
19
5
5
19
25
48
48
25
Остались в запасе
Явор
Железничар
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
45
Marko Šarić
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
18
Branislav Knežević
ЦП
16
A. Max
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
45
Marko Šarić
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
18
Branislav Knežević
ЦП
16
A. Max
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Явор - Железничар
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
318
297
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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2024.12.10 18:29
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
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