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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Спартак Сб
Радник - Спартак Сб: обзор матча 18 мая 2024
Радник
18.05.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Спартак Сб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Спартак Сб
Замена
P. Kunić
️️️️
F. Jović
64'
58'
Замена
М. Мийич
️️️️
M. Tošeski
58'
Замена
Ю. Станоев
️️️️
Д. Дунджерски
58'
Замена
В. Убипарип
️️️️
К. Атуле
Замена
I. Miličević
️️️️
M. Vranjanin
46'
46'
Замена
В. Прийович
️️️️
Н. Крсманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Haris Hajdarević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
49
Неманья Крсманович
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
22
Miloš Tošeski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
20
Damir Šovšić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
16
Даниель Коларич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
2-3-5
99
3
9
4
66
37
6
8
76
88
4
4-3-3
12
Дулич
31
Богичевич
49
Крсманович
15
Чаласан
5
22
5
Джурасович
10
21
Бабич
18
Дунджерски
19
Атуле
6
5
5
6
4
93
93
4
49
Крсманович
33
Прийович
33
Прийович
49
Крсманович
22
14
Мийич
14
Мийич
22
19
Атуле
14
Убипарип
14
Убипарип
19
Атуле
18
Дунджерски
33
Станоев
33
Станоев
18
Дунджерски
Остались в запасе
Радник
Спартак Сб
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
20
Damir Šovšić
ЦП
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
1
Александр Вулич
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
16
Даниель Коларич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
Главный тренер
Душан Джорджевич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
20
Damir Šovšić
ЦП
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
16
Даниель Коларич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Душан Джорджевич
Статистика матча Радник - Спартак Сб
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
0
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Нарушения
6
8
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
1
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 18 тур
Мачва
- : -
06.12.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
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