Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - ИМТ Белград
Раднички - ИМТ Белград: обзор матча 13 мая 2024
Раднички
13.05.2024, понедельник, 19:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
ИМТ Белград
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - ИМТ Белград
90'
+2
Желтая карточка
Н. Терзич
Замена
S. Cvetković
️️️️
Н. Белакович
90'
+1
Желтая карточка
M. Yamkam
90'
87'
Замена
Н. Терзич
️️️️
V. Kijevčanin
Желтая карточка
Э. Аддо
77'
Замена
С. Чолович
️️️️
V. Ilić
69'
Желтая карточка
A. Luković
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
(К)
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Деле
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
3
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Раднички
40
Никола Васильевич
ВР
91
Uroš Kitanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
ИМТ Белград
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
2-1-2-2-3
12
3
55
3
Аддо
3
21
11
Деле
10
Белакович
23
9
Вукич
31
3-3-4
51
Гордич
7
93
22
5
80
27
5
25
45
8
10
Белакович
26
26
10
Белакович
21
55
Чолович
55
Чолович
21
5
24
Терзич
24
Терзич
5
Остались в запасе
Раднички
ИМТ Белград
40
Никола Васильевич
ВР
91
Uroš Kitanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
91
Uroš Kitanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Остались в запасе
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Раднички - ИМТ Белград
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
431
282
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
65
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Новости команд
Все
Раднички
ИМТ Белград
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
«Динамо Мх» победило европейский клуб в дебютном матче Евсеева
19 января
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
2024.01.06 11:25
4
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
«Динамо Мх» победило европейский клуб в дебютном матче Евсеева
19 января
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
2024.01.06 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
2023.12.22 21:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+