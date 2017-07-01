Нови Пазар

«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником

Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»

Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии

Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку