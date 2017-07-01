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Нови Пазар
Вождовац
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
21 февраля, 11:36
0
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
21 февраля, 08:00
0
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
10 февраля, 20:45
31
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку
1 июля 2017, 20:40
10
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
21 февраля, 11:36
0
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
21 февраля, 08:00
0
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
10 февраля, 20:45
31
Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку
1 июля 2017, 20:40
10
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Нови Пазар
Вождовац
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
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Сербия. Суперлига, 29 тур
Партизан
2 : 0
07.04.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 3 тур
Нови Пазар
1 : 0
01.05.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 2 тур
Радник
0 : 3
27.04.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 29 тур
Партизан
2 : 0
07.04.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Вождовац
0 : 0
26.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац

Нови Пазар - Вождовац: обзор матча 21 апреля 2024

Нови Пазар
21.04.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Вождовац
56' J. Flemmings
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нови Пазар - Вождовац
Матч завершен
90' +5
Замена
Nikola Savić ️️️️➡️️ Vladimir Miletić
90' +5
Замена
Nikša Vujanović ️️️️➡️️ Milan Kolarević
90' +1
Желтая карточка
Lazar Kojić
90' +1
Желтая карточка
Vladimir Miletić
90' +1
Желтая карточка
Алекса Матич
Желтая карточка
Miljan Momcilovic
90'
Желтая карточка
Адем Льяич
90'
86'
Замена
Lazar Kojić ️️️️➡️️ Mihajlo Nešković
85'
Желтая карточка
Aleksandar Lukić
83'
Желтая карточка
Milan Kolarević
Красная карточка
Эбенезер Аннан
83'
Замена
Сеад Исламович ️️️️➡️️ Emir Azemović
71'
Замена
Nikola Karaklajić ️️️️➡️️ Nikola Srećković
71'
Замена
Filip Knežević ️️️️➡️️ Михайло Петкович
60'
Замена
Stefan Dimić ️️️️➡️️ Сейдуба Сума
60'
56'
ГОЛ! 0:1
Junior Flemmings
Замена
Dragan Bojat ️️️️➡️️ A. Cisse
40'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
77
Эбенезер Аннан
ЦЗ
3
Omar Fayed
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
(К) ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Nikola Srećković
ЦП
88
Адем Льяич
АП
22
Михайло Петкович
ЛВ
6
A. Cisse
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Вождовац
88
Marko Gudzulic
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
44
Vukašin Đurđević
(К) ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
6
Алекса Матич
ЦП
20
Miljan Krpic
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Milan Kolarević
ЦФ
24
Vladimir Miletić
ЦФ
14
Junior Flemmings
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Нови Пазар
2
Dragan Bojat
ЦП
26
Jin-ho Jo
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
17
Nikola Karaklajić
ЦФ
71
Filip Pajović
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Вождовац
97
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
18
Nikola Savić
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
11
Nikša Vujanović
ЦП
4
Lazar Kojić
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
16
Matija Mitrović
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
23
Mateja Bubanj
ЦФ
3-3-2-2
1
55
77
Аннан
3
20
Сума
14
10
22
Петкович
88
Льяич
44
Щепович
6
3-3-4
88
5
44
27
6
Матич
20
77
9
14
24
7
6
2
2
6
55
8
Исламович
8
Исламович
55
22
Петкович
80
80
22
Петкович
20
Сума
11
11
20
Сума
10
17
17
10
24
18
18
24
7
11
11
7
77
4
4
77
Остались в запасе
Нови Пазар
Вождовац
26
Jin-ho Jo
ЦП
71
Filip Pajović
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
97
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
16
Matija Mitrović
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
23
Mateja Bubanj
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
26
Jin-ho Jo
ЦП
71
Filip Pajović
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Остались в запасе
97
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
16
Matija Mitrović
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
23
Mateja Bubanj
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Нови Пазар - Вождовац
2
1
5
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
23
Офсайды
0
2
Количество передач
502
260
Сейвы
0
7
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
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- : -
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- : -
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- : -
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- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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