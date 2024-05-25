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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Чукарички
Црвена Звезда - Чукарички: обзор матча 25 мая 2024
Црвена Звезда
25.05.2024, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Чукарички
32'
П. Олаинка
55'
П. Олаинка
80'
Н. Джига
90'
Ж. Крассо
18'
В. Роган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Чукарички
ГОЛ! 4:1!
Ж. Крассо
90'
ГОЛ! 3:1!
Н. Джига
80'
Замена
М. Стаменич
️️️️
N. Knezevic
78'
Замена
Н. Милунович
️️️️
А. Драгович
59'
56'
Замена
С. Тедич
️️️️
M. Vinicius
ГОЛ! 2:1!
П. Олаинка
Пас отдал
А. Катай
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
Пас отдал
О. Мимович
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Роган
Пас отдал
M. Vinicius
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
11
N. Knezevic
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Чукарички
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Никола Митуликич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Чукарички
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
49
Marko Arsović
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
4-2-2-2
18
Глазер
28
Радоевич
34
Джига
15
Драгович
77
Мимович
8
Канга
20
Сливич
10
Катай
99
Олаинка
9
Сремчевич
11
2-4-4
12
Каличанин
15
Суботич
30
10
38
24
Станкович
7
99
19
Роган
14
Ковач
14
15
Драгович
19
Милунович
19
Милунович
15
Драгович
11
6
Стаменич
6
Стаменич
11
99
9
Тедич
9
Тедич
99
Остались в запасе
Црвена Звезда
Чукарички
1
Зоран Попович
ВР
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Никола Митуликич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
49
Marko Arsović
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Никола Митуликич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
49
Marko Arsović
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Црвена Звезда - Чукарички
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
9
Офсайды
4
0
Количество передач
573
289
Сейвы
2
8
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Чукарички
Сербия. Суперлига, 18 тур
ОФК
- : -
06.12.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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