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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Войводина
Раднички 1923 - Войводина: обзор матча 16 мая 2024
Раднички 1923
16.05.2024, четверг, 17:55
Сербия. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Войводина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Войводина
88'
Замена
У. Николич
️️️️
Д. Зукич
80'
Желтая карточка
N. Campbell
Желтая карточка
M. Gluščević
80'
Желтая карточка
Т. Дадич
76'
Замена
M. Ristic
️️️️
L. Zorić
72'
67'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
66'
Замена
N. Campbell
️️️️
В. Савичевич
60'
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Радулович
52'
Желтая карточка
А. Радулович
Желтая карточка
Б. Сербечич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
50
Томислав Дадич
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
(К)
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
3
Luka Zorić
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
9
Алекса Вуканович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Войводина
12
Драган Росич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
7
I. Vukcevic
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
3-2-2-3
26
50
Дадич
71
14
25
Сербечич
8
Чосич
3
10
19
9
Алексич
55
Видосавлевич
2-2-5
25
Царевич
48
Корац
5
Црномаркович
18
Петрович
18
Савичевич
50
Лазаревич
11
10
Зукич
49
Радулович
8
Джорджевич
3
27
27
3
10
Зукич
72
Николич
72
Николич
10
Зукич
18
Савичевич
11
11
18
Савичевич
49
Радулович
9
Иванович
9
Иванович
49
Радулович
Остались в запасе
Раднички 1923
Войводина
45
Miloš Mladenović
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
25
Miloš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
12
Драган Росич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
7
I. Vukcevic
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
45
Miloš Mladenović
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
25
Miloš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
7
I. Vukcevic
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Раднички 1923 - Войводина
3
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
323
307
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
30.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
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