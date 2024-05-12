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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Чукарички
ТСЦ Бачка Топола - Чукарички: обзор матча 12 мая 2024
ТСЦ Бачка Топола
12.05.2024, воскресенье, 15:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Чукарички
5'
П. Станич
28'
И. Джаковац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Чукарички
Замена
Б. Шош
️️️️
И. Милосавлевич
83'
Замена
М. Цветкович
️️️️
А. Чиркович
83'
76'
Замена
С. Тедич
️️️️
Đ. Ivanović
Замена
М. Раконьяц
️️️️
И. Джаковац
68'
55'
Желтая карточка
В. Йованович
Желтая карточка
М. Радин
38'
Желтая карточка
И. Джаковац
32'
ГОЛ! 2:0!
И. Джаковац
28'
Желтая карточка
Н. Петрович
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Станич
Пас отдал
И. Джаковац
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
17
Горан Антонич
(К)
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
66
Miladin Stevanović
(К)
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Чукарички
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-3-3
1
Шимич
3
Петрович
44
Стойич
4
Крстич
17
Антонич
19
Милосавлевич
7
Радин
35
Джаковац
27
Пантович
14
Станич
32
Чиркович
1-3-5
1
33
Йованович
24
Станкович
7
9
66
45
14
Ковач
14
44
32
Чиркович
44
Цветкович
44
Цветкович
32
Чиркович
19
Милосавлевич
88
Шош
88
Шош
19
Милосавлевич
35
Джаковац
77
Раконьяц
77
Раконьяц
35
Джаковац
9
9
Тедич
9
Тедич
9
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Чукарички
30
Велько Илич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Чукарички
3
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
16
17
Офсайды
0
1
Количество передач
476
368
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Чукарички
Сербия. Суперлига, 18 тур
ОФК
- : -
06.12.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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