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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Црвена Звезда
Младост - Црвена Звезда: обзор матча 08 мая 2024
Младост
08.05.2024, среда, 19:30
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
68'
А. Драгович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Црвена Звезда
77'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
А. Катай
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Драгович
66'
Замена
Н. Милунович
️️️️
Н. Джига
56'
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
В. Радоевич
56'
Замена
М. Иванич
️️️️
Й. Сливич
Желтая карточка
J. Tumbasević
53'
Желтая карточка
N. Andrić
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
9
Petar Bojić
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
20
Йован Сливич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
N. Knezevic
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
3-2-1-4
1
Стаменкович
18
4
12
17
8
Величкович
33
Удовичич
9
7
28
8
4-3-2-1
18
Глазер
77
Мимович
34
Джига
15
Драгович
28
Радоевич
20
Сливич
22
Мияилович
8
Канга
10
Катай
99
Олаинка
9
Сремчевич
34
Джига
19
Милунович
19
Милунович
34
Джига
28
Радоевич
16
Ин Бом
16
Ин Бом
28
Радоевич
20
Сливич
4
Иванич
4
Иванич
20
Сливич
10
Катай
27
Ндиайе
27
Ндиайе
10
Катай
Остались в запасе
Младост
Црвена Звезда
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
11
N. Knezevic
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Остались в запасе
11
N. Knezevic
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Младост - Црвена Звезда
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
14
Нарушения
15
14
Офсайды
0
2
Количество передач
275
597
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 18 тур
Младост
- : -
06.12.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
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