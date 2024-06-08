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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Перу - Парагвай
Перу - Парагвай: обзор матча 08 июня 2024
Перу
08.06.2024, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Перу - Парагвай
Замена
Э. Флорес
️️️️
Д. Лападула
90'
79'
Замена
Каку
️️️️
М. Рохас
Желтая карточка
К. Самбрано
74'
Желтая карточка
К. Самбрано
74'
Замена
С. Пенья
️️️️
М. Лопес
73'
Замена
Л. Адвинкула
️️️️
П. Киспе
73'
72'
Желтая карточка
Х. Алонсо
66'
Желтая карточка
А. Барейро
65'
Замена
А. Барейро
️️️️
А. Арсе
Замена
А. Каррильо
️️️️
У. Картахена
64'
64'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
М. Альмирон
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
J. Rivera
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
(К)
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
7
Рамон Соса
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Перу
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
26
F. Zanelatto
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
21
F. Peralta
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Адам Барейро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Галлезе
4
Лопес
5
Самбрано
22
Калленс
5
Араухо
13
Тапиа
16
Картахена
8
Киспе
11
7
Поло
9
Лападула
3-1-2-1-2
1
Мигел
5
Бальбуэна
3
Альдрете
6
Алонсо
14
Кубас
20
Вилласанти
16
Рохас
10
Альмирон
7
Соса
18
Арсе
4
Лопес
10
Пенья
10
Пенья
4
Лопес
16
Картахена
18
Каррильо
18
Каррильо
16
Картахена
8
Киспе
17
Адвинкула
17
Адвинкула
8
Киспе
9
Лападула
20
Флорес
20
Флорес
9
Лападула
11
9
Герреро
9
Герреро
11
16
Рохас
17
Каку
17
Каку
16
Рохас
10
Альмирон
19
Энкисо
19
Энкисо
10
Альмирон
18
Арсе
7
Барейро
7
Барейро
18
Арсе
Остались в запасе
Перу
Парагвай
26
F. Zanelatto
ЦФ
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
21
F. Peralta
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
26
F. Zanelatto
ЦФ
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Остались в запасе
21
F. Peralta
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Перу - Парагвай
2
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
15
Офсайды
2
2
Количество передач
384
390
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
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