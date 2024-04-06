Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Лацио
Ювентус
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 10:07
0
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»
28 апреля, 08:58
0
Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)
27 апреля, 20:55
2
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
24 апреля, 11:01
0
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
23 апреля, 23:59
0
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
24 апреля, 11:01
0
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
23 апреля, 23:59
0
«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:45
0
«Лацио» – «Ювентус»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 23 апреля
23 апреля, 09:24
0
«Дженоа» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:48
0
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 10:07
0
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»
28 апреля, 08:58
0
Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)
27 апреля, 20:55
2
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
24 апреля, 11:01
0
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
23 апреля, 23:59
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 0
06.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1 : 0
07.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
13.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 0
27.04.2024
Верона
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
23.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 0
06.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
23.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
2 : 2
19.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
13.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1 : 0
07.04.2024
Фиорентина

Лацио - Ювентус: обзор матча 23 апреля 2024

Лацио
23.04.2024, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ювентус
12' В. Кастелланос
48' В. Кастелланос
83' А. Милик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лацио - Ювентус
Матч завершен
90' +1
Замена
Карлос Алькарас ️️️️➡️️ Федерико Кьеза
Замена
Педро ️️️️➡️️ Маттео Гендузи
85'
83'
ГОЛ! 2:1
Аркадиуш Милик
Замена
Чиро Иммобиле ️️️️➡️️ Валентин Кастелланос
82'
81'
Замена
Кенан Йылдыз ️️️️➡️️ Уэстон МакКенни
81'
Замена
Аркадиуш Милик ️️️️➡️️ Душан Влахович
Замена
Николо Ровелла ️️️️➡️️ Данило Катальди
81'
70'
Замена
Тимоти Веа ️️️️➡️️ Андреа Камбьясо
Замена
️️️️➡️️ Фелипе Андерсон
61'
ГОЛ! 2:0
Валентин Кастелланос
48'
Замена
️️️️➡️️ Марио Гила
46'
34'
Желтая карточка
Мануэль Локателли
ГОЛ! 1:0
Валентин Кастелланос
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Маттео Гендузи
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Даичи Камада
АП
10
Луис Альберто
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
36
Маттиа Перин
ВР
12
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Данило
(К) ПЗ
11
Филип Костич
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Адриан Рабьо
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
33
Луиджи Сепе
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
65
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
26
Карлос Алькарас
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Кенан Йылдыз
ЦФ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-2-3-1
35
Мандас
15
Казале
4
Патрик
34
Гила
77
Марушич
29
Лаццари
8
Гендузи
5
Весино
7
Андерсон
10
Альберто
6
Камада
19
Кастелланос
4-1-3-1-1
36
Перин
6
Данило
12
Сандро
3
Бремер
27
Камбьясо
5
Локателли
25
Рабьо
16
МакКенни
11
Костич
7
Кьеза
9
Влахович
Катальди
65
Ровелла
65
Ровелла
Катальди
32
Катальди
32
Катальди
8
Гендузи
9
Педро
9
Педро
8
Гендузи
19
Кастелланос
17
Иммобиле
17
Иммобиле
19
Кастелланос
7
Кьеза
26
Алькарас
26
Алькарас
7
Кьеза
27
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
27
Камбьясо
16
МакКенни
15
Йылдыз
15
Йылдыз
16
МакКенни
9
Влахович
14
Милик
14
Милик
9
Влахович
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
33
Луиджи Сепе
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Луиджи Сепе
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
653
468
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Стадион:
Олимпико
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок
Аталанта
- : -
15.05.2024
Ювентус
Италия. Кубок
Аталанта
- : -
15.05.2024
Ювентус
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+