«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля

Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)

Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии