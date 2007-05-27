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Расписание матчей
Локомотив - ФК Москва
Локомотив - Москва: обзор матча 27 мая 2007
Локомотив
27.05.2007, воскресенье, 14:00
Россия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Москва
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
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15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Антон Аверьянов (Москвы)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
45000
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