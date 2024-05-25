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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Сент-Труйден
Гент - Сент-Труйден: обзор матча 25 мая 2024
Гент
25.05.2024, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Труйден
48'
М. Самуас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Сент-Труйден
Замена
П. Нарди
️️️️
Д. Руф
88'
83'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
М. Делорж
83'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ито
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Л. Депуатр
82'
Замена
H. Gambor
️️️️
Х. Хонг
80'
Замена
Нуриу
️️️️
Д. Торунарига
80'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
П. Геркенс
79'
66'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
66'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Б. Годо
66'
Замена
К. Захиролеслам
️️️️
А. Бертаччини
ГОЛ! 1:0!
М. Самуас
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Лоран Депуатр
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
1
Louis Fortin
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
16
Гандельман
3
Браун
23
Митрович
18
Самуас
18
Геркенс
20
Хонг
20
Фернандес-Пардо
29
Депуатр
3-1-2-1-3
1
Сузуки
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
6
Сметс
60
Ванвесемаэль
17
Делорж
11
Койта
14
Кайя
91
Бертаччини
10
Ито
33
Руф
1
Нарди
1
Нарди
33
Руф
33
Торунарига
25
Нуриу
25
Нуриу
33
Торунарига
20
Хонг
82
82
20
Хонг
18
Геркенс
17
Юлсагер
17
Юлсагер
18
Геркенс
29
Депуатр
11
Сонко
11
Сонко
29
Депуатр
10
Ито
20
Ямамото
20
Ямамото
10
Ито
31
Годо
16
Фудзита
16
Фудзита
31
Годо
17
Делорж
14
Дюмонт
14
Дюмонт
17
Делорж
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
18
Захиролеслам
91
Бертаччини
14
Кайя
23
23
14
Кайя
Остались в запасе
Гент
Сент-Труйден
24
Йорти Мокио
ЦЗ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
24
Йорти Мокио
ЦЗ
1
Louis Fortin
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Гент - Сент-Труйден
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
12
Офсайды
5
1
Количество передач
477
547
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.24
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Matonga Simonini, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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