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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Бельгия
Украина - Бельгия: обзор матча 26 июня 2024
Украина
26.06.2024, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бельгия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Бельгия
90'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Р. Лукаку
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
А. Сваток
80'
77'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Ж. Доку
Замена
В. Ванат
️️️️
Н. Шапаренко
70'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Яремчук
70'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
В. Бражко
70'
Желтая карточка
А. Довбик
69'
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Троссард
62'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Миколенко
58'
43'
Желтая карточка
В. Фас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Трубин
13
Забарный
4
Сваток
22
Матвиенко
16
Миколенко
6
Бражко
18
Тымчик
10
Шапаренко
8
Судаков
11
Довбик
9
Яремчук
4-1-1-2-2
1
Кастелс
21
Кастань
4
Фас
3
Теате
5
Вертонген
24
Онана
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
10
Троссард
9
Лукаку
11
Доку
16
Миколенко
17
Зинченко
17
Зинченко
16
Миколенко
6
Бражко
6
Степаненко
6
Степаненко
6
Бражко
9
Яремчук
8
Малиновский
8
Малиновский
9
Яремчук
4
Сваток
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
4
Сваток
10
Шапаренко
17
Ванат
17
Ванат
10
Шапаренко
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
10
Троссард
11
Карраско
11
Карраско
10
Троссард
11
Доку
19
Бакайоко
19
Бакайоко
11
Доку
9
Лукаку
11
Опенда
11
Опенда
9
Лукаку
Остались в запасе
Украина
Бельгия
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Украина - Бельгия
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
372
562
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.89
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
54000 из 60441 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
Okko
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